Craig Maxwell-Keys è gay: il coming out dell’arbitro di rugby

Craig Maxwell-Keys è gay. L’arbitro britannico di rugby ha fatto coming out dalle pagine di Rugby Media. A spingerlo verso questa decisione i coming out passati di Nigel Owens, arbitro di rugby gallese, e di Sam Stanley, primo giocatore inglese di rugby dichiaratamente omosessuale.

L’arbitro inglese ha dichiarato: “Mi sono reso conto che non avevo accettato del tutto la mia omosessualità, e che non puoi chiedere a qualcuno di amarti se non ami te stesso”.

Prima ha fatto coming out con parenti e amici, poi con i colleghi: “Spensi il telefono per circa otto ore. Dopo un paio di bicchieri di vino, l’ho riacceso e la reazione fu molto positiva, per non dire altro. Il rugby è uno sport per tutti, indipendentemente da chi ami, dal sesso, dalla religione. Tutto ciò che interessa davvero è che ti diverti e che ti esprimi attraverso il rugby”. Ora è davvero felice e sereno.

Congratulazioni!