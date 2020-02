Cristian Imparato vuole una famiglia tutta sua. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso ha parlato dei suoi progetti futuri durante una recente intervista rilasciata a Il Giornale.

Dopo la rottura con il suo fidanzato Davide Vitale, il vincitore di Io Canto vuole trovare l’anima gemella.

“Con Davide è finita presto – ha dichiarato l’artista -, ma devo ammettere che la nostra storia è stata forse un po’ troppo esplosiva sin dall’inizio. Infatti, ho questo maledetto vizio che quando c’è una cosa che mi stravolge, soprattutto in amore, tendo a condividerla con il mondo. Tra di noi è finita per una serie di motivi che non mi va di elencare perché credo che i panni sporchi si lavino in casa, ma diciamo che non andavamo d’accordo su alcuni aspetti”.

Per poi aggiungere: “Ad ogni modo oggi siamo rimasti in buoni rapporti: ci vediamo, ci salutiamo e ogni tanto se ci va ci prendiamo anche una birra insieme. E poi ragazzi, c’è a anche il detto che morto un papa se ne fa un altro!”.

Al momento è single, ma nei suoi piani futuri c’è il desiderio di metter su famiglia: “Sogno una famiglia tutta mia è il mio obiettivo nella vita e spero possa essere uno dei miei traguardi nel futuro. Sogno di avere un compagno che mi ami – ha spiegato Cristian -, che mi faccia stare bene, che mi rispetti e che insieme possiamo costruire una famiglia tutta nostra, anche con dei figli. Al momento nel mio cuore non c’è nessuno e spero che prima o poi si possa aprire un varco per qualcuno, chi lo sa!”.