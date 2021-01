Cristina Chiabotto è incinta di Marco Roscio: primo figlio in arrivo per la coppia vip

Cristina Chiabotto è incinta di Marco Roscio. Primo figlio in arrivo per la bellissima coppia vip del jet set nazionale. Dopo essersi uniti in matrimonio il 21 settembre 2019, Cristina Chiabotto e Marco Roscio metteranno su famiglia. L’ex Miss Italia, ex modella, attrice e conduttrice tv è alla 26esima settimana di gravidanza.

L’ex conduttrice del programma tv Le Iene dovrebbe partorire in primavera inoltrata, a fine aprile. La scorsa settimana ha pubblicato una dolcissima e tenera foto sul suo profilo Instagram in cui sorride accanto all’uomo che ama ed entrambi indicano il suo pancino: “25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso.n Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore”. Firma il tenero post a nome suo, di Roscio e del loro cane: “Mamma, papà & Paper”.

Il 2021 inizia davvero con il botto per Cristina e Marco. L’ex Miss Italia diventerà mamma per la prima volta all’età di 34 anni.

A presto con nuove news, indiscrezioni e scoop sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!