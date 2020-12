Dustin Lance Black e Tom Daley festeggiano 7 anni d’amore

Dustin Lance Black e Tom Daley hanno festeggiato 7 anni d’amore. La coppia gay del jet set internazionale è più innamorata che mai. Il vincitore del Premio Oscar per Milk, ha voluto celebrare sui social i 7 anni d’amore con Tom Daley, tuffatore britannico pluri-medagliato.

“Mi sento nostalgico – ha scritto Dustin sul suo seguitissimo profilo Instagram -, quindi riporto le lancette indietro al 2013. Al nostro primo viaggio insieme, uno dei nostri primissimi appuntamenti, quando eravamo solo noi e quando pochi (se non nessuno) lo sapeva. Oh giorni felici! Grazie per tutti questi anni di amore – ha concluso il 46enne sceneggiatore, regista, produttore televisivo e cinematografico e attivista LGBT statunitense -, avventura e gioia, Tom Daley. Molti altri sono in arrivo!”.

Black e Daley si sono sposati il 6 maggio 2017 nel Devon, in Inghilterra. Il 14 febbraio 2018 la coppia gay ha annunciato via Instagram di essere in attesa del primo figlio (tramite maternità surrogata). Robert Ray Black-Daley è nato il 27 giugno 2018.

Congratulazioni!