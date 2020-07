Elena Santarelli innamorata pazza di Bernardo Corradi: “Piace anche agli uomini”

Elena Santarelli è innamorata pazza del marito Bernardo Corradi. La showgirl, modella e conduttrice tv ha rivelato che l’ex calciatore di Chievo e Lazio più invecchia e più diventa bello. La mamma vip ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Chi: ”Lo sposerei altre mille volte. Ma quanto è bello? Più invecchia, più è bono. E piace anche agli uomini – ha proseguito Elena parlando di Bernardo Corradi – al mare ogni tanto succede che riceva complimenti sinceri dai maschi che passano. Ed io sorrido orgogliosa”.

Bernardo Corradi ed Elena Santarelli - Foto: Instagram Bernardo Corradi ed Elena Santarelli - Foto: Instagram

L’opinionista di Italia Sì, Elena Santarelli, ha parlato della sua estate in famiglia e la felicità ritrovata dopo un periodo difficile a causa della malattia del primogenito Giacomo, 10 anni. Ma non è il momento giusto per allargare la famiglia: “Per ora la vita ha fermato la corsa verso nuove vite: ci stiamo ancora rialzando”.

Sarà un’estate 2020 all’insegna del relax e dell’amore per la bellissima coppia vip del jet set italiano.