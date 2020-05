Elena Sofia Ricci attaccata dall’ex compagno Pino Quartullo: “Non ti ho tradito”

Elena Sofia Ricci è stata attaccata dall’ex compagno Pino Quartullo nonché padre della figlia maggiore dell’attrice, Emma, 24 anni. “Anche quando ero legata a Pino Quartullo intuivo che non era portato, in quel periodo, per la fedeltà”, aveva dichiarato la star di fiction tv al settimanale Oggi.

Il regista 62enne, padre della prima figlia dell’artista 58enne, ha replicato a Elena Sofia Ricci sempre dalle pagine del settimanale Oggi: “Elena Sofia Ricci mi accusa di una cosa falsa e grave. Lei è la regina delle fiction e io sono solo un valvassore: ma anche il valvassore ha il diritto di dire la sua, giusto?”.

Per poi affermare: “Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna. Ed è stato un periodo anche molto bello perché recitavamo insieme a teatro e in quegli anni è nata nostra figlia Emma, che, piccolissima, ci seguì in tournée. Solo che a volte ti accorgi che la persona con cui stai non è quella con cui vorresti passare il resto della vita”.

Pino Quartullo non ha tradito Elena Sofia Ricci: “No, la lasciai. Fu doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia. Una cosa, però, è sicura: finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne. Io sono fedele per natura, tradire è faticoso: bisogna mentire e io, come attore, cerco sempre di essere molto sincero”.