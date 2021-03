Eleonora Cecere da Non è la Rai a vigilante: “Faccio servizio nelle Asl e nei centri vaccini Covid”

Eleonora Cecere da Non è la Rai a vigilante. L’ex showgirl ha rivelato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso che fa servizio nelle Asl e nei centri vaccini Covid. Ex attrice di teatro, la soubrette ha cambiato lavoro per colpa della pandemia di Sars-Cov-2.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

“Faccio servizio nelle Asl – ha detto Eleonora -, nei centri vaccini Covid. Accolgo le persone, misuro loro la temperatura, le aiuto a compilare i moduli. In questo lavoro metto anche a frutto la mia esperienza teatrale, cerco di regalare allegria, perché come sai stiamo vaccinando gli over 80, arrivano queste persone anziane, anche un po’ impaurite e allora do una mano”.

Ne ha parlato anche a I Lunatici su Radio Due: “Oggi faccio la vigilante con una società a cui tengo tantissimo. Una società che mi ha accolto a braccia aperte. Con questa pandemia il lavoro dello spettacolo si è fermato, bloccato. Ho una famiglia, due bambine, un marito, ho deciso di dare una mano a mio marito, di aiutarlo, non potevo stare ferma”.

Per poi aggiungere: “Sono fiera di raccontare la mia storia, bisogna rimboccarsi le maniche, darsi da fare… è giusto darsi da fare. Sono cresciuta in un mondo diverso, ho studiato tantissimo, lavoro da 37 anni nel mondo dello spettacolo con tantissimi sacrifici fatti, ma questo è un momento difficile per tutti, così ho deciso di darmi da fare, rimboccarmi le maniche e aiutare la mia famiglia”.

Oggi è legatissima a questa società: “Ho mandato tantissimi curricula, questa società mi ha risposto, mi ha accolto, e faccio un lavoro che mi piace moltissimo. Sono a contatto con le persone, cerco sempre di strappargli un sorriso, soprattutto alle persone anziane. Questa per me è una grandissima soddisfazione. Non ho abbandonato la mia ambizione, il teatro, il cinema e ciò che ci gira attorno, se un giorno riusciremo a tornare in teatro, tornerò a lavorarci con grande felicità, ma oggi va così”.