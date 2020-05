Eleonora Daniele ha paura del parto: “La vita è dura da affrontare”

Eleonora Daniele ha paura del parto. La conduttrice tv di Storie Italiane ha svelato le sue fobie pre-parto durante una recente intervista rilasciata al settimanale Famiglia Cristiana, che le ha dedicato anche la copertina.

Lei è molto spaventata. “Ho una paura tremenda, mi dovranno sedare, legare”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello. A darle forza ci sarà il marito Giulio Tassoni: “Giulio sarà con me, c’è di buono che quando succede che io vado tanto in ansia lui mantiene la calma”.

Eleonora Daniele ha deciso di andare in onda fino al 29 maggio con Storie Italiane. Una scelta definita coraggiosa da molti, ma non da lei: “Non la trovo una scelta coraggiosa, è il mio lavoro. Una donna incinta non è malata, la mia gravidanza sta andando bene. La situazione di per sé, invece, non mi spaventa. Sono molto serena perché la Rai ha preso tutti gli accorgimenti necessari per metterci in protezione. In camerino sono da sola, mi pettino e mi trucco in autonomia e quando entro in studio il cameraman e l’ispettore di studio stanno anche a tre metri di distanza. Mi lavo le mani spesso e tengo la mascherina finché non vado in onda”.

La gravidanza della presentatrice Rai prosegue splendidamente: “Faccio i controlli in una struttura privata, certo, ma la mia vita non è rivoluzionata. Anzi, è più protetta di prima. Mi sento più sicura”.

La piccola in arrivo si chiamerà Carlotta, come la nonna materna, e la madrina di battesimo sarà Mara Venier.

Come si immagina come mamma? “Severa, purtroppo – ha detto Eleonora -. Lo sono con me stessa e con chi mi sta intorno, anche se al tempo stesso sono molto buona. Non amo l’idea di un’educazione molle, perché la vita è dura da affrontare e crescere un figlio senza mostrargli la realtà è crescerlo sotto una campana di vetro. Voglio invece che Carlotta possa giudicare e avere capacità di autocritica verso il mondo”.

Perché ha scelto Mara come madrina di sua figlia? “Siamo tutte e due venete, la stimo molto – ha dichiarato -, le voglio molto bene e la sento vicina. Il battesimo sarà a ottobre o novembre, speriamo che non sia con le mascherine. Mara ha quel modo in cui riconosco un po’ il ‘mio Veneto’: semplicità e simpatia, mette allegria. Con lei nell’ultimo anno ho parlato di due cose importanti: una spiacevole, la scomparsa di mio fratello Luigi che soffriva di una grave forma di autismo, e una molto bella, l’arrivo di Carlotta, ed è sempre stata di cuore. Ecco perché ho pensato fosse bello chiederle di fare la madrina: è molto protettiva”.