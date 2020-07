Elisabetta Canalis cambia idea: ora decide di mostrare sua figlia su Instagram

Elisabetta Canalis ha cambiato idea. Ora ha deciso di mostrare sua figlia Skyler Eva, nata dal suo matrimonio con Brian Perri, su Instagram. L’ex velina di Striscia la notizia e showgirl sarda ha dichiarato durante un’intervista social rilasciata al Corriere della Sera che all’inizio aveva deciso di non far vedere Skyler perché non le piaceva esporla ai commenti che le sarebbero arrivati solo in quanto sua figlia.

L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha spiegato: “Avevo sempre detto: ‘Deciderà lei’. il problema è che lei con il tempo ha iniziato ad accusare questa cosa: ha visto gli altri bambini fotografati e poi inclusi nelle foto e si è sentita diversa”.

La modella e soubrette ha poi aggiunto: “Per di più noi abbiamo ospitato a casa a Los Angeles una famiglia di rifugiati delle Bahamas. Mi capitava spesso, con il permesso della loro mamma, di fotografare questi bambini, mia figlia invece era sempre nascosta. Skyler me lo ha fatto notare. Quando li ho salutati perché dopo 9 mesi sono tornati alle Bahamas, ho detto: ‘Sai che c’è?’. Ho pensato fosse bello concludere questi 9 mesi con una foto in cui ci fosse anche Skyler che era stata una protagonista di questi 9 mesi, così abbiamo deciso di includerla nelle foto. Da lì si è vista. Lei è una bimba che ama stare al centro dell’attenzione”.

Elisabetta ha spiegato che è stata una cosa molto naturale: “Non è mai stata forzata, Sono sicura che le altre mamme mi capiscono…”.

Sua figlia con lei parla solo in italiano: “All’inizio ho dovuto fare un piccolo sforzo, era più facile parlarle solo in inglese. Ma ritengo importante che conosca la lingua della mamma”.

Elisabetta Canalis sta attraversando il periodo di vacanze estive in Sardegna: “Sono qui da un bel po’, per vedere la mia famiglia e per impegni di lavoro che non potevo più rimandare. Sono legata alla Sardegna dagli affetti. I miei prossimi progetti sono stati cancellati dall’emergenza Covid, anzi, rimandati”.

Non farà un altro figlio e tra una decina di anni vorrebbe tornare a vivere in Italia.