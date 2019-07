Elisabetta Gregoraci è tornata single: lo sfogo durissimo del suo ex fidanzato Francesco Bettuzzi

Elisabetta Gregoraci è tornata single dopo due anni d’amore con il fondatore del marchio Pure Herbal. Perché si sono lasciati? L’ha spiegato l’ex fidanzato della conduttrice tv e showgirl, Francesco Bettuzzi, sul suo profilo Instagram.

Un addio inaspettato e clamoroso tra la presentatrice tv di Battiti Live e l’imprenditore parmense ????????? ????????. A chi gli ha chiesto di Elisabetta, con cui aveva ufficializzato da pochi mesi la relazione, lui ha risposto secco: “N? ???????”. E a chi l’ha incalzato domandando se per caso siano veri i rumor secondo i quali Elisabetta si sarebbe riavvicinata all’ex marito Flavio Briatore, Bettuzzi ha risposto: “Non saprei e non mi riguarda”. Negli ultimi tempi la conduttrice di Made in Sud è stata vista più spesso con l’ex marito, ma nulla finora aveva fatto pensare a un clamoroso riavvicinamento. Nulla fino alle durissime parole dei post di Bettuzzi: “Una coppia a casa mia è formata da due non da tre”.

Un addio tra Elisabetta e Francesco davvero molto fragoroso e chiacchierato…

