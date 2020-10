Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi per 3 anni dopo la separazione da Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi per 3 anni dopo la separazione dal marito, il potente e ricco imprenditore Flavio Briatore. L’indiscrezione è tornata in auge durante una recente puntata del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore tv e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, non si è sbilanciato molto ma l’aveva rivelato il 31 gennaio 2019, ospite di Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne.

Nella Casa del GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha parlato con Pierpaolo Pretelli di segreti e vincoli di cui non vorrebbe mai parlarne per questioni familiari.

Ma ora sono tornate in auge le dichiarazioni scottanti rilasciate da Signorini a Piero Chiambretti lo scorso anno: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La ‘conditio sine qua non’ che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Anche la storia segreta con l’imprenditore e pilota di aerei Francesco Bettuzzi non era stata mai ufficializzata sui giornali. Lo stesso pilota di aerei ha rivelato al settimanale di gossip Chi: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci. Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.