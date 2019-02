Emanuela Titocchia flirta con Mariano Catanzaro

Emanuela Titocchia sta flirtando di nuovo con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro. L’attrice di Centovetrine e opinionista tv ha raccolto il suo appello lanciato dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Novella 2000.

Dalle colonne del settimanale di gossip Spy, l’opinionista dei programmi tv di Barbara D’Urso ha dichiarato: “Tutti diranno che usiamo questa cosa per popolarità, ma dicessero quello che vogliono. Ci sono le ex sul piede di guerra, mi scrivono cose strane e mi dicono di stare in guardia ma io blocco tutti. Non è facile fidarmi totalmente, ma quando sto con lui sto bene. Per ora basta questo, no?”.

Tra loro ci sono ben 23 anni di differenza, ma non è questo l’elemento che sta scatenando il popolo della Rete. Secondo diversi fan di Uomini e Donne sarebbe soltanto un flirt da reality show. E voi che cosa ne pensate?