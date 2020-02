Erjona Sulejmani rivela: “Nel mondo del calcio ci sono tanti gay”

Erjona Sulejmani ha rilasciato un’intervista al programma tv Rivelo condotto da Lorella Boccia in cui ha parlato della sua vita pubblica e privata, ma anche del mondo del calcio.

La mamma vip ed ex moglie del calciatore albanese del Bologna Blerim Dzemaili non riesce a capire come mai il tema omosessualità rappresenti ancora un tabù nel mondo del calcio. “Non vedo perché questo tabù dell’omosessualità oggi sia un argomento così duro – ha dichiarato a Lorella Boccia -. Mi riferisco al calcio e in generale. Se ne sentono di tutti i colori… Io dico ‘che ti cambia se giochi a calcio con uno che esce fuori e ha la moglie, la fidanzata… o il fidanzato?!”. Ha poi assicurato che sotto diverse coperture, diversi calciatori nascondono la loro omosessualità: “Nel calcio ci sono tanti casi…”.

Poi ha parlato della sua storia d’amore con il calciatore del Bologna, conosciuto dopo aver vinto la fascia di Miss Eleganza in Albania: “Quando mi ha confessato di essere un calciatore gli ho detto: Per carità, alla larga, non voglio avere a che fare con te”. Oggi il loro matrimonio è finito e Erjona si sente “una donna libera e felicemente single”, ma al tempo stesso ammette di rendersi conto di quanto possa essere dura la vita da wag: “Lasci da parte la tua vita per seguire la vita di un altro… cambi continuamente città, paese… non puoi avere un lavoro fisso in un luogo”. Anche se il loro matrimonio è finito, lei vuole ancora bene al papà di suo figlio ma non lo ama più.

La modella e imprenditrice kosovara ha ricordato anche la sua terribile infanzia: “All’età di nove anni una bambina che vive la guerra sicuramente si trascina dei traumi. Non è facile… bisogna viverla sulla propria pelle… anche se sono le esperienze forti che ti fanno crescere, ti formano, ti fanno diventare una guerriera e scoprire parti di te che non pensavi di avere”. L’accoglienza in Italia, ha raccontato, è stata molto positiva. Da 21 anni lei e la sua famiglia vive sul lago di Garda da dove non si sono mai mossi: “Mi sento a casa”.