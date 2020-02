Fabio Fulco ha una nuova fidanzata: Veronica Papa, 24 anni meno di lui

Fabio Fulco ha una nuova fidanzata. Come si chiama? Veronica Papa e ha 24 anni meno di lui. Vuole metter su famiglia con l’imprenditrice nel settore dell’abbigliamento a Pescara, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016.

Dopo la fine burrascosa con l’ex Miss Italia e showgirl Cristina Chiabotto, il famoso attore è tornato a sorridere in amore e a credere nel matrimonio grazie a Veronica.

“Grazie a lei credo di nuovo nell’amore e nella famiglia – ha confidato Fulco al settimanale di cronaca rosa Chi -“. Non ha paura della differenza di età e delle critiche: “All’inizio l’ho vissuto come un handicap. Ma con lei sto bene, riesco a parlare di tutto e sono felice, il resto non conta. Ho bisogno di un’anima, di alchimia. E le critiche non m’interessano”.

Da quanto tempo stanno insieme: “Ci frequentiamo da diversi mesi e avevamo voglia di staccare e prenderci del tempo per noi: era una prova importante e l’abbiamo superata. Per una questione di lavoro. Veronica studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno”.

La rottura con Cristina Chiabotto l’aveva molto segnato: “Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito. Ora però al mio fianco c’è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché”.

Ora pensa ai suoi grandi progetti privati: “La famiglia, la continuità progettuale. Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”.

Auguri!