Francesca Cipriani: “Come regalo di Natale sto andando in clinica, mi omaggio di un ritocchino”

Francesca Cipriani non si accontenta mai. L’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi si è regalata un nuovo ritocchino per Natale 2020. La vincitrice della seconda edizione del programma tv La Pupa e il Secchione ha annunciato la grossa novità su Instagram Story ai suoi numerosi follower.

Francesca Cipriani ha annunciato ai suoi numerosi sostenitori: “Buongiorno, voi direte: come mai sveglia a quest’ora? Beh, come regalino di Natale sto andando in clinica…mi omaggio di un qualcosina di bello, un ritocchino, un needling corporeo, quello che negli Stati Uniti Kim Kardashian ha effettuato su se stessa… è un trattamento stupendo per diventare ancora più bella”.

Ma l’ex gieffina e opinionista tv nei programmi di Barbara d’Urso non si ferma di certo qui. “Poi farò anche qualche altra cosina – ha svelato la pupa – Un pochino di lipo”. Francesca ha mostrato i punti in cui toglierà il grasso: sotto il mento, sotto le braccia e sui fianchi. “A Natale ognuno si regala quello che più gli piace e io mi regalo questo”, ha dichiarato con gioia e felicità la soubrette.

Dopo i ritocchini, Francesca Cipriani ha rassicurato tutti dichiarando che è andata tutto bene. L’ex naufraga vip è ricorsa al needling poiché attraverso una micro perforazione multipla non invasiva della superficie cutanea fatta mediante un apposito strumento dotato di piccolissimi aghi si stimola la produzione di nuovo collagene con lo scopo di ringiovanire il viso, correggere le rughe sia superficiali che profonde, correggere cicatrici di acne e quelle delle smagliature sul proprio corpo.

Quale sarà il suo prossimo ritocchino oppure intervento di chirurgia estetica o plastica?