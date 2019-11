Francesca Pascale è bisessuale? La fidanzata di Silvio Berlusconi chiarisce: “Non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay”

Francesca Pascale è bisessuale? La fidanzata del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è sbottonata e ha chiarito a Il Fatto Quotidiano di non aver mai detto né di essere eterosessuale né gay. «Non ho mai usato paletti per definirmi – ha affermato l’ex showgirl – non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà».

Proprio per questo motivo ha deciso di aprire un’associazione gay: «Combattere a favore dei diritti Lgbt va a tutela anche della mia persona: e se domani io scegliessi di vivere in una famiglia arcobaleno? Perché dovrei vivere in uno Stato che mi odia a prescindere? Le famiglie arcobaleno, come quelle tradizionali, affrontano tutti i problemi che la vita riserva, ma in più devono sopportare il pregiudizio».

Una linea politica molto diversa da quella del compagno Berlusconi e in generale dell’attuale centrodestra, guidato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che è fermamente contrario ai matrimoni e alle unioni gay, alle adozioni gay, a una legge contro l’omofobia e in generale ai diritti lgbt.

«Fa paura vedere che l’asse della coalizione si stia spostando verso destra – ha detto Francesca a Il Fatto Quotidiano , a discapito dei moderati e che nel 2019 ci sia ancora da combattere per affermare i diritti e le libertà di ciascuno, compresa quella di vivere senza pregiudizi il proprio orientamento sessuale».

