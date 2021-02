Francesco Baccini affossa Maria Teresa Ruta: “È una bugiarda, non mi ha chiesto neanche scusa”

Francesco Baccini ha affossato nuovamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta in merito a un presunto flirt passato tra i due, che è sempre stato categoricamente smentito dal celebre cantautore.

Ospite di Non Succederà Più, il programma di Giada Di Miceli su Radio Radio, Baccini ha dichiarato: «Non c’è niente di vero. Non vedo perché dovrei ammettere una cosa che non è vera. È una bugiarda, nemmeno mi ha chiamato per chiedermi scusa».

«Cosa stavamo facendo? Stavamo guardando il Festival di Sanremo. Ci fosse un fondamento di verità», ha spiegato Baccini. «Tu hai una liaison amorosa con qualcuno e sai che stai con uno che ha le chiavi di casa, e lo inviti?», ha aggiunto alludendo alla famosa sera riportata dalla conduttrice. Poi, qualche parola sul programma di Alfonso Signorini: «Il Grande Fratello Vip non mi piace? Io la tv non la guardo mai».

Sulle ospitate da Barbara D’Urso ha precisato: ?«Non è il mio mondo. Io non faccio gossip. Quello che dovevo fare è incontrare la signora per dirle ok dimmelo in faccia se è vero». Un caso che ha coinvolto anche la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, che a Live Non è la D’Urso l’aveva criticato per non essere stato elegante con sua madre: «Io credo di aver avuto molto garbo. Non sono andato a fare le scenate. Ho raccontato le cose come stavano. Io alla tv non ci credo, stanno facendo un gioco».

Maria Teresa Ruta replicherà a Francesco Baccini? Staremo a vedere!