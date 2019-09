Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol litigano spesso per colpa del telefono. L’ha rivelato la modella e fashion blogger brasiliana naturalizzata italiana al settimanale F. “Questo è un problema su cui io e Francesco litighiamo spesso – ha dichiarato la mamma vip -. Gli dico che può rispondere ai messaggi di lavoro al massimo in tre momenti del giorni, ma lui proprio non ci riesce, così sono costretta a nascondergli il telefono, come se fosse un bambino”.

Wilma Helena Faissol ha poi raccontato un aneddoto sulle loro vacanze natalizie: “Deve capire che non è il Presidente degli Stati Uniti, né deve salvare vite: non muore nessuno se per qualche ora lui non è connesso. Lo scorso Capodanno, dalle Maldive, ho scritto ai suoi collaboratori, chiedendogli di non cercarlo neanche se fosse arrivata l’Apocalisse”.

Negli ultimi tempi l’ex conduttore di X Factor ha inaugurato sui social una rubrica fissa per rispondere a tutte le curiosità di fan e hater.

Redazione-iGossip