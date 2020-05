Francesco Renga su Ambra Angiolini: “Siamo ancora una famiglia”

Francesco Renga ha parlato della sua ex compagna Ambra Angiolini durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Jolanda, 16 anni, e Leonardo, 14.

Il celebre cantante ha dichiarato: “Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”.

Non poteva mancare un riferimento alla pandemia da Covid-19. Lui vive a Brescia, una delle città italiane più colpite dal nuovo Coronavirus. Ha ammesso che all’inizio ha provato angoscia e quasi paura: “Poi è sopravvenuta l’abitudine e sembra normale andare a buttare la spazzatura con i guanti o guardare con preoccupazione una persona che si avvicina”.

I suoi figli sono rimasti per la maggior parte della quarantena insieme ad Ambra: “All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola. Per 3 settimane li ho visti solo in video. Poi hanno fatto avanti e indietro”.

Giovedì scorso Ambra Angiolini ha dichiarato a L’Intervista di Maurizio Costanzo: “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa. Max Allegri (il suo compagno, ndr) vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia… Sono innamorata!”.