Franceska Pepe attacca Matilde Brandi: “Persona ipocrita, falsa e opportunista”

Franceska Pepe ha attaccato duramente la sua ex compagna di avventura nella Casa del GF Vip 5, Matilde Brandi. Tra le due ex gieffine vip non scorre buon sangue. Durante una recente puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è sfiorata la rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi.

A raccontarlo la stessa ex gieffina vip e web influencer su Instagram Story: “Ho letto un tweet che dice che sarebbe scampata una rissa fra me e Myriam Catania, ma è una cosa falsa: io in realtà ce l’avevo con Matilde”.

Franceska ha continuato: “Dopo aver fatto l’amica e avermi chiesto il numero di telefono nel dietro le quinte, complimentarsi con me e chiedermi se voglio un bicchiere di vino, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, lei mi fa le smorfie alle mie spalle. Confermo la mia opinione: è una persona ipocrita, falsa ed opportunista. Tra l’altro questi giochetti sono di bassissimo livello, perché solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere dove una persona finge carinerie, quando se potesse mi ammazzerebbe. Nella casa mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba”.

L’ex flirt di Vittorio Sgarbi ha poi concluso: “La rissa l’ho scampata ma con Matilde, perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa, ma non volevo darle visibilità”.