Gabriel Garko dopo il coming out esce allo scoperto con il fidanzato Gaetano

Gabriel Garko dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5 e a Verissimo è finalmente uscito allo scoperto e si gode la sua nuova vita con il fidanzato Gaetano. Lo scoop sul loro amore era stato già diffuso da Biccy.it, ma ora è stato il settimanale di cronaca rosa Chi a pubblicare gli scatti che immortalano Gabriel Garko e il suo compagno Gaetano. Lui ha 23 anni, è napoletano ed è impiegato all’aeroporto di Milano Malpensa.

Gabriel e Gaetano avrebbero organizzato un’uscita a 4 in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, vicino alle quali pare che l’attore si sia anche trasferito di recente, andando così ad abitare nel loro stesso residence per star loro più vicino.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo aveva parlato di Gabriel: “Mi sto frequentando con una persona con cui mi trovo molto bene… è una storia appena iniziata”. Garko aveva svelato anche la sua lunga e precedente storia d’amore con Riccardo che è durata ben 11 anni: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.