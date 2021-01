Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta della piccola Virginia. Il 15 dicembre scorso è nata la sua nipotina, figlia di Edoardo Scotti e Ginevra Piola. Dopo un periodo davvero difficile per il famoso, amato e popolare conduttore televisivo di Canale 5, a causa del ricovero per Covid-19, Scotti è tornato a sorridere verso la fine del 2020 grazie all’arrivo della sua nipotina.

Il famoso presentatore di Mediaset all’anagrafe è Virginio Scotti. Suo figlio ha scelto di chiamare la piccola proprio come al carissimo nonno vip.

Per Gerry Scotti è stato un Natale con i fiocchi. Oggi è davvero felice ed entusiasta per la nascita della piccola Virginia.

Noi rivolgiamo i nostri più cari auguri ai neo genitori Edoardo Scotti e Ginevra Piola, al neo nonno Gerry Scotti e diamo il nostro benvenuto alla piccola Virginia. Congratulazioni!