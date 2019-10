Giorgia Venturini ha diffidato Taylor Mega in seguito allo scontro durissimo avvenuto durante la penultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Ospite di recente a Pomeriggio 5, la giornalista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha dichiarato: “Domenica, più o meno, ho detto tutto quello che dovevo dire su Taylor Mega. Ha fatto delle affermazioni che, comunque, hanno un rilievo penale. E anche sui social, si è esposta contro di me in maniera molto pesante. Mi sono confrontata con i miei legali che mi hanno consigliato di procedere con una prima diffida. Poi saranno loro a decidere le prossime azioni da porre in essere riguardo la questione. Non si può dire tutto”.

La showgirl di Tiki Taka ha poi ribadito quanto detto in un’intervista concessa a Diva e Donna: “Ho fatto l’intervista su Diva e Donna, parlando di me e dei progetti presenti e futuri. Poi, mi è stata fatta una domanda, considerando che ero in confidenza con Taylor Mega. Ho detto che la storia tra lei e la Caldarulo è finta perché lei, sull’Isola, mi aveva chiesto di far parlare di noi in questo modo, anche perché Taylor ha altri gusti… Io non l’ho accettato perché non mi piace questo tipo di pubblicità, non mi piace far parlare di me in maniera negativa”.

Giorgia Venturini è stata difesa in studio da Sarah Altobelli che ha dichiarato “Giorgia è una giornalista, non ha bisogno di visibilità” e da Cecilia Capriotti: “Io credo assolutamente a Giorgia, finalmente qualcuno che ha smascherato Taylor”.

Redazione-iGossip