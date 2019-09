Giovanni Terzi parla della sua futura moglie Simona Ventura e di Stefano Bettarini

Giovanni Terzi ha parlato della sua futura moglie Simona Ventura e dell’ex calciatore della Sampdoria Stefano Bettarini durante una recente puntata del programma tv di Raiuno, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Il giornalista ha rivelato: “Bettarini? Lo stimo e gli voglio bene, come Simona vuole bene alla mia ex moglie. Quando ci mettiamo insieme facciamo due squadre di calcio ma è bellissimo. Simo è come l’elemento che ha messo in ordine tutta la mia vita. Nelle fatiche del giorno d’oggi c’è questo ordine legato al bene che fa stare davvero bene”.

Giovanni Terzi ha parlato anche delle future nozze con SuperSimo: “Il nostro è un sentimento talmente grande: chi è diversamente giovane, come me, rimane spiazzato. Perdere la testa a 55 anni fa un po’ impressione ma è quello che è accaduto e che sta accadendo. Più la conosco e più capisco che quell’amore che è esploso è giusto, lei è la persona giusta, sono fortunato“.

Redazione-iGossip