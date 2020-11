Guenda Goria dopo il GF Vip 5 è tornata single: finita la storia con Telemaco Dell’Aquila

Guenda Goria dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 5 è tornata single. La sua chiacchierata storia con Telemaco Dell’Aquila è giunta al capolinea. La notizia giunge proprio come un fulmine a ciel sereno. Perché si sono lasciati? Che cosa è successo? Chi o cosa ha influito sulla rottura tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila?

Dopo essere stata eliminata dal GF Vip 5, Guenda Goria ha telefonato a Telemaco. “Avevo una voglia matta di sentirlo. Era tarda notte, speravo in un ‘Bentornata amore’, pieno di affetto. Ma lui non ha risposto al telefono. Lo ha fatto il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno. L’ho dovuto ‘pregare’ di parlarmi, mi ha detto che ho sbagliato tutto. Non una parola dolce, niente di niente. Sa che le dico? Sono stanca. E ciao Telemaco, cammino da sola”.

Guenda ha poi aggiunto: “Lui non ha accettato la mia vicinanza con Massimiliano Morra. Poi mi ha rinfacciato il gossip uscito sulla sua vita privata, ma che in realtà è stato causato dalla sua ex moglie: io che c’entro? Non potevo proteggerlo. Anzi, mi sono stufata di proteggere tutti… è deluso per l’insinuazione che avesse potuto avere una storia con mia madre, lo ha ferito parecchio. Io ho cercato di capire, ho provato a spiegare che comunque quest’esperienza è un reality dove ci sono diversi sapori. Comunque mi aspettavo di far coppia, di essere ancora una coppia, ma niente. Io ho parlato al vento. Lui non mi ha saputo ascoltare. E nella Casa non è mai apparso nemmeno con un videomessaggio, una lettera, niente”.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha poi sottolineato: “Posso capire le ragioni, ma non le condivido. Se ci fosse stato amore, lui doveva esserci. Per le paranoie… c’è tempo. L’amore non è questo. L’amore è dirmi: ‘Bentornata!’. Lo aspettavo da settimane, bastava questo. Niente. Né dentro, né fuori dalla Casa. Per me la storia è finita qui. A chi mi ha additato come rovina famiglie, sappiate che lui è separato da un anno dalla sua ex moglie e hanno già accordi di divorzio scritti, firmati e controfirmati. Poi ognuno dica quello che vuole”.

Per il futuro sogna di incontrare l’anima gemella e diventare mamma. Vorrebbe entrare in politica per portare avanti battaglie in difesa delle donne.