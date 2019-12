Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vittima di bullismo a scuola

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato vittima di bullismo a scuola. I genitori vip sono stati costretti a cambiare scuola. La produttrice e selezionatrice del personale per i programmi del marito Bonolis ha rivelato al settimanale di cronaca rosa Chi che c’è odio nei loro confronti.

“A quanto pare, sì, ed è per questo che sui social ho fatto qualche passo indietro – ha detto Sonia Bruganelli alla rivista di gossip -. Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”.

Sonia Bruganelli ha poi aggiunto: “Le dico solo che, nell’ultimo anno, siamo stati costretti a dover cambiare scuola ad uno di loro, per delle situazioni molto vicine al bullismo. Ora, fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità, ma quest’odio sociale mi ha fatto riflettere molto”.

Ora Sonia ha cambiato anche il tono dei suoi post su lusso e ostentazione della ricchezza sui social, che avevano fatto tanto scalpore e suscitato indignazione e polemiche in Rete.