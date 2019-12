Il grande ritorno di Noemi Letizia: “Ho una dignità che non finisce più”

Il grande ritorno di Noemi Letizia. L’ex papi girl dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è tra le protagoniste di The Real Housewives di Napoli, la serie prodotta da FTM Entertainment per Discovery Italia disponibile dal 29 novembre su Dplay Plus.

Nata a Napoli il 26 aprile ed è del segno del Toro. Nel 2007 ha sposato l’imprenditore Vittorio Romano da cui ha avuto due figli, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi. Oggi è felicemente innamorata del cinquantenne Carlo Pica con cui ha avuto un altro figlio. Nella clip di presentazione di The Real Housewives di Napoli Noemi ha rivelato di avere diverse cameriere al suo servizio e ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica: “A 18 anni ho deciso di farmi una pompatina alla bocca solo che ho esagerato, avevo fatto una specie di canotto, potevo galleggiare […]”.

Per poi asserire: “Per anni sono stata e sono ancora oggi uno degli argomenti dei salotti di tutta Italia sulla base del nulla perché nessuno conosce veramente Noemi e ho deciso oggi di mettermi in gioco. Sono una spalla forte, nonostante tutto quello che mi è successo, io ho tante debolezze, fragilità ma oggi sono una donna che combatte per se stessa e per i suoi figli”.