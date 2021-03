Il principe Harry conferma il distacco dal fratello William e attacca il padre Carlo

Il principe Harry ha confermato il rapporto sempre più distaccato dal fratello William e ha attaccato il padre Carlo d’Inghilterra in un’intervista a Oprah Winfrey sulla CBS. Harry spera che un giorno possa essere fatta chiarezza e si possa recuperare una relazione migliore.

Il 36enne membro della famiglia reale britannica, sesto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth, ha attaccato duramente suo padre Carlo: “Mi ha deluso perché lui ha affrontato delle cose simili a quelle che ho affrontato io e conosce quella sofferenza. E Archie è suo nipote. Gli vorrò sempre bene, certamente. Ma sono successe troppe cose”.

L’ex maggiore nel reggimento dell’Household Cavalry dell’esercito britannico ha poi asserito: “Mio padre e mio fratello sono in trappola, non hanno davvero una vita. Ho grande compassione per loro per questo motivo”.

Oprah ha chiesto ad Harry se abbia “colto di sorpresa” la regina Elisabetta quando ha annunciato la sua decisione di scappare dall’ormai insopportabile Inghilterra. “No, non l’ho colta di sorpresa, non l’avrei mai fatto con mia nonna”, ha risposto il principe inglese.