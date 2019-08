Il Principe Harry e Meghan Markle avranno al massimo un altro figlio. Perché? Il reale fratello minore del Principe William ha spiegato i motivi in un’intervista rilasciata all’attivista per l’ambiente Jane Goodall.

Il papà di Archie ha dichiarato: “Ho sempre pensato che il pianeta su cui viviamo è per noi solo in prestito. Come persone intelligenti penso che tutti siamo d’accordo che dovremmo lasciare alle generazioni future un posto migliore dove vivere”.

Harry ha poi toccato un altro argomento molto importante: l’accesso a strumenti per la contraccezione. “Le donne dovrebbero avere il diritto a scegliere se avere dei figli – ha dichiarato il figlio del principe Carlo d’Inghilterra -, quanti averne, e quanto tempo debba passare tra uno e l’altro. Questo è importante per il lor benessere. Ma dovrebbero essere anche a conoscenza di come le loro scelte impattano sulla salute del pianeta e quindi sul futuro dei loro stessi figli. Siamo tutti parte del mondo naturale e ne abbiamo bisogno per la nostra stessa sopravvivenza”.

Redazione-iGossip