Jannik Schumann è gay: l’attore di Monster Hunter fa coming out e presenta il suo fidanzato Felix

Jannik Schumann è gay. L’attore di Monster Hunter ha fatto coming out e ha presentato al mondo intero il suo fidanzato Felix Kruck. Il 28enne attore tedesco della serie tv Cyber Girls e dei film La scelta di Barbara e Vicino all’orizzonte ha condiviso con i suoi numerosi follower di Instagram un dolcissimo e tenerissimo scatto di coppia in bianco e nero con tanto di bacio e abbraccio.

Boom di like, commenti positivi e condivisioni per Jannik Schumann. Il bellissimo e sensuale attore ha poi espresso il suo parere sull’argomento tramite Instagram Stories, confessando di non riuscire “ad esprimere a parole i miei sentimenti. Sono sopraffatto da tutti questi messaggi, i commenti e l’amore che ci avete dato! Grazie! Il 2021 sarà un buon anno. Lo sento“.

Il coming out di Jannik Schumann è stato accolto con grande entusiasmo e gioia dalla comunità gay internazionale.

Anche noi rivolgiamo i nostri auguri a Jannik e al suo compagno. Congratulazioni!