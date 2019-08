Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano per la seconda volta. Il sito americano di gossip TMZ.com ha rivelato che vorrebbero nuovamente promettersi amore per tutta la vita il prossimo 30 settembre nel South Carolina, stesso mese del loro primo matrimonio.

Una doppia occasione non solo per loro sarà il giorno delle seconde nozze, ma sarà anche e soprattutto il momento più adatto per festeggiare il loro anniversario di prime nozze.

Il famoso cantante canadese e la bellissima top model americana sono stati immortalati di recente dai paparazzi mentre mano nella mano stavano uscendo dal Palazzo di Giustizia della Grande Mela, a New York.

Redazione-iGossip