Kanye West ha tradito Kim Kardashian con Jeffree Star? Dopo l’indiscrezione bomba sul presunto divorzio della celebre e potente coppia vip, ora è emerso un altro rumor scoppiettante. La famosa tiktoker Ava Louise ha rivelato che per lei la notizia della separazione di Kim Kardashian e Kanye West non è una sorpresa poiché il noto rapper avrebbe tradito la moglie con un beauty guru molto famoso.

Kanye West e Kim Kardashian - Foto: Facebook Kanye West e Kim Kardashian - Foto: Facebook

“Adesso che la cosa è uscita fuori posso fare delle rivelazioni che tenevo nascoste da mesi – ha confessato -. Questo divorzio non è certo una sorpresa. Kanye West si vedeva con un famoso beauty guru, un uomo che fa il beauty guru. Le persone del settore lo sapevano da tempo”.

Non ha rivelato il nome, ma ha messo like ai commenti che ipotizzavano fosse Jaffree Star. La macchina del gossip si è subito messa in moto.

Divorzio Kim Kardashian e Kanye West

Page Six e il New York Post hanno lanciato in esclusiva la notizia bomba sulla fine del matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West.

Un insider ha rivelato alla stampa a stelle e strisce che Kim e Kanye stanno pianificando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare la volontà di divorziare.

“Le cose sono decise e il divorzio è imminente – ha esordito la fonte -. Stanno mantenendo un profilo basso, ma è finita sul serio. Kim Kardashian ha assunto Laura Wasser e sono in trattative per una soluzione. Loro sono stati in Wyoming dove hanno sistemato molte cose per separarsi tranquillamente e in serenità. Lei sta crescendo molto, vuole diventare un bravo avvocato, ma non può più sopportare i colpi di testa di lui, che parla di diventare Presidente USA. Kim ne ha abbastanza di queste cose. Lui invece è sempre più irritato dalla famiglia celebre per il reality show, non vuole più avere a che fare con loro, ha detto che trova la loro vita insopportabile”.

Per poi concludere: “L’unica guerra tra i due potrebbe esserci per la mega villa di Calabasas. La casa è costata 40 milioni più 20 di ristrutturazione. Kim sta cercando di convincere Kanye a consegnarle l’abitazione, perché è lì che i bambini vivono e crescono. Quella è la loro casa. Entrambi hanno investito un sacco di soldi per rinnovarla. Le trattative per il divorzio ci sono, adesso l’unico punto è capire come dividere tutte le loro proprietà”.