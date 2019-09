Laura Freddi ha attaccato il suo ex fidanzato Paolo Bonolis nel salotto tv di Caterina Balivo a Vieni da me poiché non la faceva mai parlare in tv. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che il celebre conduttore tv non era contento che facesse questo mestiere e lo può capire. La showgirl ha però spiegato che a separarli sarebbe stata solo una difficoltà di natura anagrafica.

Laura Freddi - Foto: Facebook Laura Freddi - Foto: Facebook

L’ex soubrette di Non è la Rai ha asserito: “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono: ma tu sei la moglie di Bonolis? Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli“.

Laura Freddi ha raccontato che non ci sarebbe alcun dissapore nemmeno con Sonia Bruganelli, attuale compagna di Bonolis e madre di tre dei suoi cinque figli. Del resto, anche Laura è felicemente legata a Leonardo D’Amico, padre di sua figlia Ginevra.

Ambra Angiolini ha telefonato in diretta tv a Vieni da me e si è rivolta così a Laura e Caterina: “Sei bellissima, sei una meraviglia della natura ed io sono solo felice di averti ritrovata. Oggi ho trovato due amiche: una per la quale devo cantare T’appartengo e una con la quale devo bere un caffè. Io sono già felice”.

Redazione-iGossip