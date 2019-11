Lodovica Comello incinta del marito Tomas Goldschidt: primo figlio in arrivo

Lodovica Comello è incinta del marito Tomas Goldschidt. Primo figlio in arrivo per la conduttrice tv italiana e il produttore argentino. L’attrice e cantante italiana ha annunciato la sua gravidanza sui social, condividendo alcuni scatti del suo pancione.

Lodovica aveva dichiarato in una recente intervista: “Quando mi innamoro metto subito la quinta e sono molto romantica. Ogni giorno con Tommy per me è come il giorno di San Valentino: lo ricopro sempre di attenzioni e mi piace essere a mia volta al centro dei suoi pensieri. La verità? Per me, la cosa più importante sono il benessere e la serenità di Tommy”.

A quattro anni dalle nozze, celebrate l’1 aprile 2015 a San Daniele del Friuli (città natale dell’ex star della Disney) con rito civile, la coppia vip è prontissima ad allargare la famiglia.

I fan di Lodovica sono al settimo cielo!

Redazione-iGossip