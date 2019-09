Lory Del Santo ricorda il figlio Loren

Lory Del Santo ha ricordato il figlio Loren, a un anno dalla sua tragica scomparsa, a Mattino 5 di Federica Panicucci. Per la regista di The Lady è stato un anno davvero difficile. La vincitrice dell’Isola dei famosi, visibilmente emozionata, è tornata a parlare di quella perdita senza riuscire a trattenere le lacrime: “Quando a un genitore accadono cose del genere non fa altro che incolparsi, che ripetersi che è stata tutta colpa sua ed è sbagliato. Io dovrei essere sommersa dalle colpe, invece ho cercato di fare tutto bene. Comunque, io sono felice, lo dico perché se no non si capisce chi sono”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi sottolineato: “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag. Non c’è mai niente davvero alle spalle. Il problema è che abbiamo questa cosa della memoria, non possiamo dimenticare”.

L’attrice, regista e showgirl ha raccontato come ha ripreso in mano la sua vita e sta cercando di andare avanti, tra ricordi dolorosi e altri molto felici: “Nella mia vita – ha concluso – ho amato e sono stata amata. Ho avuto tante cose belle, non posso dimenticarle ed essere in preda al dolore”.

Redazione-iGossip