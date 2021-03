Marcelo Fuentes parla della rottura con Sofia Bruscoli: “Ecco perché sono andato via”

Marcelo Fuentes ha parlato della rottura con Sofia Bruscoli dopo il lockdown della primavera scorsa. I due si sono separati dopo quasi 10 anni d’amore e una figlia, Nicole, 7 anni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato al settimanale Nuovo: “Il settore è morto. Così mi sono buttato nell’ambito immobiliare per tirare avanti. Tutte tensioni e preoccupazioni che fanno male alla coppia. Ero nervoso e sono andato via di casa. Capita in tante famiglie”.

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

I due genitori sono uniti dall’amore per la figlia Nicole: “Un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci”.

Il ritorno di fiamma è dunque dietro l’angolo: “Devo sistemare le cose, anche a livello lavorativo. Sofia sta riprendendo ora con le ospitate e il lavoro sul set… è stato un anno difficile, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Se si ricomincia tornerà serenità anche all’interno delle famiglie”.