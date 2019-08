Maria De Filippi ha incontrato una sola volta la fidanzata del figlio Gabriele Costanzo. La conduttrice tv di Uomini e Donne e C’è posta per te ha dichiarato al settimanale DiPiù di non essere una mamma impicciona.

La presentatrice di Amici di Maria De Filippi ha un legame molto forte con il figlio che “è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto. Io per Gabriele sono una certezza nella vita – ha sottolineato il volto noto del piccolo schermo – lui sa che io ci sono sempre”.

Gabriele è in love con Francesca Quattrini: “L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona. Sono molto serena… quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.

Gabriele è stato adottato da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi nel 2004, quando il ragazzo aveva 12 anni. Il celebre giornalista e conduttore tv ha altri due figli: la 46enne Camilla, scrittrice e sceneggiatrice, e Saverio Costanzo, 42, affermato regista, entrambi nati dal matrimonio con Flaminia Morandi.

Redazione-iGossip