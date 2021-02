Mario Ermito smentisce la storia con Myriam Catania: “Tutto finto, siamo solo amici”

Mario Ermito ha smentito categoricamente il gossip relativo alla presunta storia d’amore con l’attrice Myriam Catania. L’indiscrezione fragorosa era stata diffusa dall’autore tv e giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, su Giornalettismo.

Il modello pugliese ha fatto chiarezza a Fanpage: “Assolutamente no, tutto finto. Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei. Quando ho letto la notizia, mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde e con tutte le altre ex coinquiline del GF. Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam”.

Per poi aggiungere: “Con Myriam ci siamo conosciuti perché aveva bisogno di una spalla per un provino quindi, quando sono uscito, ha chiesto il mio numero alla produzione, solo che non potevo aiutarla perché dovevo partire per Brindisi. Mi ha detto che avevo una forte energia e che, fiutando lei il talento delle persone, dove lo vede porta fortuna. Solo questo. (…) Siamo due attori. Con lei e Guenda Goria parliamo di argomenti comuni. Myriam Catania è una grandissima artista e io, essendo un curioso, le ho chiesto consigli inerenti il nostro lavoro. Quando arriviamo a Cinecittà ci ritroviamo a chiacchierare prima della puntata, in particolare di quello che accade nel nostro settore, ma da qui a dire che c’è un flirt ce ne passa”.