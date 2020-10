Markus Thormeyer è gay: il coming out del nuotatore canadese

Markus Thormeyer è gay. Il coming out del 23enne nuotatore canadese, specializzato nel dorso e nello stile libero, ha fatto rapidamente il giro della rete. Il vice campione continentale ai Giochi panamericani di Toronto 2015 nella staffetta 4×100 metri stile libero ha fatto coming out dalle pagine di Out Sports, sottolineando come l’essersi dichiarato anche ai propri compagni di squadra gli abbia cambiato la vita in meglio.

Il vincitore della medaglia di bronzo nella staffetta 4x100m stile libero mista ai mondiali di Budapest 2017 ha dichiarato: “Un giorno eravamo tutti in giro e l’argomento relazioni sentimentali è venuto a galla nel corso di una conversazione. Quello è stato il mio momento. Ho detto casualmente che non ero mai stato ad un appuntamento con una persona, fino a quel momento, e che ne avevo un po’ paura. Che probabilmente sarei stato un disastro, nervosissimo, e che avrei finito per rovinarlo”.

I suoi compagni di squadra l’hanno sempre sostenuto, fin dall’inizio: “Sapere di avere dei compagni di squadra così straordinari, che mi sostenevano indipendentemente dal mio orientamento sessuale, è stata una delle migliori sensazioni al mondo”.

Il nuotatore è ora entrato a far parte dell’OneTeam del Team Canada, che promuove l’inclusione LGBTQ nello sport, “perché voglio condividere la mia storia ed essere in grado di diffondere il messaggio che va bene essere gay. La vita è decisamente migliore quando ti abbracci completamente per quello che sei. Ho anche abbattuto alcuni muri tra me e i miei compagni di squadra, le nostre relazioni sono fiorite. Questo ha favorito relazioni che ora dureranno tutta la vita”.

Alcuni giorni fa in occasione del Coming Out Day ha scritto sul suo profilo Instagram: “Il coming out è stato uno dei passi più importanti ma anche più difficili che ho dovuto compiere per abbracciare pienamente chi sono. Non è stato facile ma sono estremamente felice di averlo fatto. Spero che il mio vero, autentico, migliore io possa ispirare gli altri a fare lo stesso, e loro possono ispirare gli altri e così via!”.

Congratulazioni!