Massimo Boldi regala l’anello alla fidanzata Elena: matrimonio in arrivo?

Massimo Boldi ha regalato l’anello alla fidanzata Elena. Matrimonio in arrivo per il celebre attore e comico italiano e la sua dolce metà?

Boldi ha dichiarato al settimanale Oggi che l’anello in questione è un vero e proprio pegno d’amore: “Questo è certo. Qualche settimana fa, grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”.

Irene Fornaciari si è detta pronta ad assumersi questo impegno reciproco con l’attore: “Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole. Nessuno lo aveva mai fatto… è nelle piccole cose che decifri l’amore”.

Lui pensa addirittura al matrimonio con la propria compagna: “Io non sento la mia età. Mi sento un ragazzino e l’età non mi angoscia affatto. Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito: non sono pochi, il mio tempo non è il suo tempo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l’ho trovata. I miei amici, quando mi vedevano star male, la facevano un po’ troppo facile però avevano ragione. Quella giusta sarebbe arrivata. E ora mi piace pensare di far progetti con lei. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto, sorridendo: Certo, papà, perché no?”.

Irene ha definito idilliaci questi primi mesi trascorsi al fianco dell’attore e comico.