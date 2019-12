Michael Gunning gay, il nuotatore rivela: “Il coming out mi ha reso un atleta migliore”

Michael Gunning è gay. Il nuotatore competitivo giamaicano, che è meglio conosciuto per aver partecipato all’evento farfalla di 200 metri, ha rivelato che il coming out l’ha reso un atleta migliore.

Gunning ha fatto coming out nel corso del reality show The Bi Life. “Il coming out mi ha reso un atleta migliore – ha detto il nuotatore -, perché non ho più dovuto preoccuparmi di tenere nascosta una parte di me. Non pensavo che l’avrei fatto durante una trasmissione televisiva, ma va bene così. L’ambiente dello spettacolo è più aperto di quello sportivo, nell’ambito del quale non ho mai avuto modelli LGBTQ di riferimento. Sono uno sportivo nero e gay, mi guardavo intorno e non vedevo nessuno come me. Avere un modello di riferimento in cui rispecchiarti è un’esperienza importante per la propria autostima – ha aggiunto -, che a me mancava. Non avrei mai immaginato che con il mio coming out sarei diventato io stesso un punto di riferimento nella comunità degli atleti LGBTQ”.

Il mondo del nuoto ha reagito molto bene al suo coming out. “L’ambiente ha reagito meglio del previsto – ha confidato -. Nell’ultimo anno ho gareggiato in Australia, Svizzera, Corea del Sud, Porto Rico, e ho ricevuto solo amore e supporto”.

Dopo aver partecipato ai Mondiali 2017 e 2019, Michael ha stabilito il record nazionale giamaicano di 1.59.60 nei 200 farfalla e si è qualificato per le Olimpiadi di Tokyo.

Congratulazioni Gunning!