Michela Quattrociocche non parla della separazione dal marito Alberto Aquilani perché come ha confidato lei stessa è stato firmato un accordo legale. La mamma vip di Aurora, 9 anni, e Diamante, 4, ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi che non può rilasciare dichiarazioni a nessuno sulla fine del suo matrimonio con l’ex calciatore della Roma.

La famosa attrice Michela Quattrociocche ha dichiarato: “Alberto Aquilani e io per un accordo preso con i legali abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice”.

Sempre secondo la rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, Michela sarebbe in love con Giovanni Naldi, un facoltoso imprenditore con l’hotellerie nel DNA.