Nancy Brilli è single, ma non casta. La famosa attrice, senza un compagno accanto da due anni, dopo il doloroso addio con Roy De Vita si è raccontata senza freni e filtri al settimanale Oggi. Nancy ha spiegato che un rapporto viene incrinato dalla prevaricazione e la mancanza di cura reciproca.

“La mia è una continua richiesta di attenzione e di affetto – ha detto l’attrice -, ma si vede che mi rivolgevo a persone che consideravano questa richiesta difficile o strana, ma le persone bisogna accettarle così come sono”. Sente la mancanza di un compagno vero, ma di certo non è casta: “Trovare un uomo invece è molto facile, anche se mi deve citofonare! Ultimamente esco poco e sono troppo riservata”.

Nancy Brilli ha poi rivelato: “Quella non manca mai, di uomini ce n’è! Però è vero che adesso non ne sento un’esigenza pazzesca. Quello che mi secca è che molti sono già in coppia. C’è un signore molto potente, sposato. Uno molto ricco, altrettanto. E uno divorziato e rifidanzato, che mi manda messaggini seduttivi. Ma cosa vanno cercando, mi chiedo?”.

Redazione-iGossip