Nicolò De Devitiis parla della sua storia con Veronica Ruggeri

Nicolò De Devitiis ha parlato della sua nuova storia d’amore con la collega iena Veronica Ruggeri in un’intervista concessa al settimanale Grazia. Dopo la fine della sua relazione con l’ex Miss Italia e conduttrice tv Eleonora Pedron, che è durata un anno e mezzo, l’inviato del programma tv di Italia 1 è tornato a sorridere in amore grazie a Veronica.

“Non vorrei parlarne – ha specificato Nicolò – anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”.

In realtà la coppia vip ha già condiviso con i follower di Instagram diversi scatti romantici. Auguri!

Redazione-iGossip