Nikkie Tutorials fa coming out su YouTube: “Sono transgender”

Nikkie Tutorials ha fatto coming out su YouTube. In un video cliccatissimo la 25enne Nikkie de Jager, truccatrice olandese e vlogger di bellezza, ha rivelato di essere transgender e ha aggiunto di esser stata obbligata a svelare questo suo segreto da “persone malvagie che mi hanno costretta a fare questo passo” perché “sono stanca delle loro minacce“.

In I’m coming out, questo il titolo esplicativo della sua video-confessione, la giovane vlogger ha spiegato: “Sono nata nel corpo sbagliato, il che significa che sono transgender. Ho iniziato la terapia ormonale quando avevo 14 anni e ho completato la transizione circa cinque anni dopo”.

Per lei la parte più difficile è stata quella di “incontrare nuove persone e avvicinarsi a loro svelando un lato di te di cui non vuoi nemmeno parlare perché odi quella parte della tua vita“. Ha lanciato un appello ai suoi fan: “Scommetto che molti di voi ora faranno molte domande al mio fidanzato, ma vi prego di lasciarlo in pace. Lui conosce il mio passato, quanto a voi, avrei voluto dirvelo prima, ma volevo che il mio canale fosse incentrato sulla mia arte e poi tutto sembrava così magico e bello che avevo paura di perderlo se avessi raccontato la mia vera storia“.

Poi, senza rivelare mai le identità dei presunti ricattatori, ha asserito: “Siete vili e disgustosi… Dicevate che avevo paura di far sapere chi sono veramente. Eccomi qua. Io non ho paura”.

Il suo coming out ha però diviso in due i suoi fan, tra chi ha accolto con gioia questa notizia e chi l’ha accusata di essere stata falsa e bugiarda con i suoi sostenitori.