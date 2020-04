Nina Moric abbandona i social network: “Ho deciso di allontanarmi”

Nina Moric ha deciso di abbandonare i social network. L’ex top model croata naturalizzata italiana ha deciso di allontanarsi dal mondo del web per tare un taglio a polemiche, attacchi degli hater e insulti.

Ora l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi si gode la quarantena con la sua famiglia, l’ex marito Fabrizio Corona e il figlio Carlos.

Il noto personaggio tv ha infatti dichiarato ai suoi follower di Instagram: “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dal’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale. Vi saluta mia madre e Carlos. Un abbraccio fortissimo”.

Per poi chiudere l’argomento con quest’ultima Instagram Story: “Non mi fa paura essere giudicata, posso capire che io possa piacere o meno… Siamo esseri liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone […] L’abito non fa il monaco e ve lo racconterò seriamente”.