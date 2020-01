Nina Moric ha sporto denuncia contro l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso per percosse e maltrattamenti nei confronti suoi e del figlio Carlos. Gli episodi denunciati dall’ex top model croata naturalizzata italiana risalgono al periodo tra il 2018 e il 2019.

Il papà vip di Carlos, l’ex re dei paparazzi italiani Fabrizio Corona, è su tutte le furie ed è arrabbiatissimo per i presunti maltrattamenti subìti dal figlio da parte dell’ex compagno di Nina Moric.

Intanto l’ex concorrente campano del Grande Fratello è scappato all’estero per gravi motivi. Qualche giorno fa è apparso sui social e ha rivelato di essere a Erevan, in Armenia, ma prossimo a partire per un’altra destinazione. Restano oscure le ragioni del viaggio, ma lui ha dichiarato di “non avere nulla da temere e nulla da nascondere”. Molto presto dovrà tornare in Italia per queste pesanti e gravi accuse.