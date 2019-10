Paola Di Benedetto e Federico Rossi dopo la crisi in vacanza in Marocco

Paola Di Benedetto e Federico Rossi dopo aver superato l’ultima crisi di coppia hanno scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Marocco. Madre Natura e il cantante del duo musicale Benji e Fede si sono concessi una fuga romantica a Marrakech.

“Due pokémon selvatici nei souk di Marrakech: sei incredibile…”, ha scritto il cantante 25enne sui social.

“A volte penso che basta così poco per essere felici… – ha scritto l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sul suo profilo social -. Ognuno di noi ha una concezione di ricchezza diversa. Io nella mia vita voglio diventare ricca. Ma non di denaro. Voglio arricchirmi di esperienze, di viaggi, alla scoperta degli angoli più remoti di questa terra. Voglio vedere ogni paese, popolo e cultura. E riempirmi di tutto fino a scoppiare. Per poi un giorno, lontano, dire: ‘Datemi un altro pianeta da visitare, perché io qui ho già visto tutto’…”.

Ora il loro amore è più forte e solido. Auguri!

