Phillip Schofield di ITV è gay. Il coming out del conduttore giunge dopo 27 anni di matrimonio con Stephanie Lowe e due figlie. Il 57enne conduttore tv di “This morning” e “Dancing on Ice”, ha rivelato di essere omosessuale sul suo profilo Instagram.

“Non sai mai cosa stia succedendo nella vita apparentemente perfetta degli altri – ha esordito il conduttore tv -, quali problemi stiano affrontando, o quale sia il livello del loro benessere. Allo stesso modo non potete sapere cosa mi abbia consumato negli ultimi anni. Con la forza e il supporto di mia moglie e delle mie figlie, ho accettato il fatto di essere gay”.

Il presentatore sta attraversando un periodo duro: “Questa cosa ha causato conversazioni strazianti in casa. Sono stato sposato con Steph per quasi 27 anni e abbiamo due bellissime figlie, Molly e Ruby. La mia famiglia mi è stata così vicino: hanno cercato di tirarmi su di morale, di inondarmi di gentilezza e amore, nonostante la loro confusione. Ancora non riesco a dormire e ho molti momenti bui”.

Per poi proseguire: “Il mio conflitto interiore contrasta con un mondo esterno che è cambiato molto e per il meglio. Oggi, giustamente, essere gay e una cosa da celebrare e di cui andare orgogliosi. Sì, io sento del dolore e della confusione, ma questi vengono fuori dalla sofferenza che sto causando alla mia famiglia”.

Il celebre conduttore tv ha speso parole al miele nei confronti della moglie: “Steph è stata incredibile, la amo così tanto… è l’anima più gentile che abbia mai conosciuto. Le mie ragazze sono state sorprendenti nel loro amore, nei loro abbracci e nelle loro incoraggianti parole di supporto. Sia la mia sia la famiglia di Steph mi hanno meravigliato con il loro amore, con una istantanea accettazione e supporto”.

Il presentatore ha ringraziato anche gli amici e il programma per il quale lavora, che inconsapevolmente gli ha trasmesso il giusto coraggio per uscire allo scoperto: “Ogni giorno a ‘This Morning’, guardo meravigliato le persone che riescono ad essere aperte e ad accettare la propria verità e ora è il mio turno di condividere la mia. Tutto questo suonerà un po’ come una sorpresa per tanti e lo capisco, ma solo affrontandolo, essendo onesto, posso sperare di trovare la pace per la mia mente e un modo per andare avanti. Per favore siate gentili, soprattutto con la mia famiglia”.