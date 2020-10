Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per ogni settimana al Grande Fratello? Cifra record

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per ogni settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 5? Cifra record, secondo il Corriere dello Sport. Cachet faraonico per l’ex moglie del potente e ricchissimo imprenditore e manager Flavio Briatore.

Il quotidiano sportivo ha svelato il presunto compenso settimanale di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5: guadagnerebbe ben 20mila euro a settimana! Il Corriere dello Sport ha inoltre svelato che la conduttrice tv e showgirl di origini calabresi, ma non solo lei, incasserebbe secondo contratto una volta uscita dal GF Vip, circa 8mila euro a puntata come ospite in studio. Poi bisogna aggiungere tutte le ospitate nei vari programmi di Canale 5, dopo il famoso reality show: da Mattino Cinque a Pomeriggio 5 fino a Live – Non è la d’Urso.

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una bella amicizia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma nulla di più. L’ex velino del tg satirico di Canale 5 vorrebbe fare un passo in più, ma la conduttrice tv preferisce mantenere un low profile anche perché è mamma e ha qualche situazione privata da risolvere…